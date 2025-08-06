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Emre Bulut ve köpeği Leo ölümden döndü!

Emre Bulut ve köpeği Leo ölümden döndü! İşte detaylar...

Emre Bulut ve köpeği Leo ölümden döndü!

Başarılı oyuncu Emre Bulut, geçtiğimiz gün köpeği Leo ile birlikte motosikletiyle Göztepe Sahili’nden dönerken korku dolu anlar yaşadı.

 Emre Bulut ve köpeği Leo ölümden döndü!

Trafikte ilerlediği sırada arkasından gelen bir aracın çarpmasıyla motosikleti hasar aldı.

 Emre Bulut ve köpeği Leo ölümden döndü!

Şans eseri kazayı ufak sıyrıklarla atlatan Bulut, en büyük tesellisinin can yoldaşı Leo’nun zarar görmemesi olduğunu söyledi.

 Emre Bulut ve köpeği Leo ölümden döndü!


Kazanın hemen ardından yaşadıklarını paylaşan Bulut, “Yere sağlam basmasaydım, trafik çok yoğundu, çok daha kötü olabilirdi. Allah korudu” sözleriyle olayı anlattı.

 Emre Bulut ve köpeği Leo ölümden döndü!

Motosiklet tutkusuyla tanınan Emre Bulut, 2 yıl önce de motosiklet hırsızlarının hedefi olmuştu. Çalınan motosikleti birkaç gün sonra bulunsa da kullanılamaz hale geldiği için satmak zorunda kalmıştı. Peş peşe gelen bu talihsiz olaylar, oyuncunun motor sevdasından vazgeçmesine neden olmadı.

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