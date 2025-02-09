  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Emre Belözoğlu: Başka biriyle nişanlıyken rüyamda eşimi gördüm

Emre Belözoğlu: Başka biriyle nişanlıyken rüyamda eşimi gördüm. İşte detaylar...

Emre Belözoğlu: Başka biriyle nişanlıyken rüyamda eşimi gördüm

NTV ekranlarında yayınlanan Empati'de Ahmet Mümtaz Taylan; spor adamı, Antalyaspor Teknik Direktörü Emre Belözoğlu'nu konuk etti. Empati'de yaşamına, ailesine, kariyerine dair her konuda önemli açıklamalar gerçekleştiren Emre Belözoğlu, eşi Tuğba Belözoğlu'nu, evlenmeden önce rüyasında gördüğünü, o esnada da nişanlı olduğunu açıkladı.

 Emre Belözoğlu: Başka biriyle nişanlıyken rüyamda eşimi gördüm

"Karakuzum kimdir?" sorusuna, Emre Belözoğlu, "Tuğba hanım. Tuğba'yla ilk tanıştığımızda esmerdi, zor bir kızdı, herkesle görüşmeyen, kuzuları tutamazsın devamlı tepinirler, tatlıdırlar. Ona evlenme teklif ettim ben, kuzuyla. Oradan karakuzum yürüdü. O yüzden karakuzum diyorum Tuğba'ya.

Emre Belözoğlu: Başka biriyle nişanlıyken rüyamda eşimi gördüm
Tuğba'yı ilk tanıştığım günkü beyaz gömlek siyah pantolonu ile görmüştüm. Saçları bile aynı şekilde bağlıydı. O zaman hatta 22 yaşındaydım ve başka bir kızla nişanlıydım. Ama Tuğba'yı rüyamda gördüm. 26-27 yaşında da , 4-5 sene sonra Tuğba'yı gördüm;

Emre Belözoğlu: Başka biriyle nişanlıyken rüyamda eşimi gördüm

ilk gördüğümde rüyamda gördüğümü hatırlamamıştım, sonrasında ayağım kırık, arabada oturduğum süreçte o an rüya aklıma geldi. Tanıştığımızın beşinci altıncı ayıydı, rüya aklıma geldi" yanıtını verdi.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    SEVDİM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Zafer Ergin'den genç meslektaşlarına çağrı!
  Magazin

Zafer Ergin'den genç meslektaşlarına çağrı!

Mehmet Aslantuğ, aşk orucunu bozdu mu? O isimle aşk mı yaşıyor?
  Magazin

Mehmet Aslantuğ, aşk orucunu bozdu mu? O isimle aşk mı yaşıyor?

Burak Özçivit'in Rusya önlemi!
  Magazin

Burak Özçivit'in Rusya önlemi!

"Kalabalık yalnızlık" romantizm değil, toplumsal tehlike oluşturuyor!
  Yaşam - Sağlık

"Kalabalık yalnızlık" romantizm değil, toplumsal tehlike oluşturuyor!

Muğla Büyükşehir ve Bodrum Belediyesi'nden Emitt Fuarı'na büyük çıkarma
  Hayatın İçinden

Muğla Büyükşehir ve Bodrum Belediyesi'nden Emitt Fuarı'na büyük çıkarma

Tayfun Duygulu ve eşi Isabella Duygulu dolandırıcıların hedefinde!
  Magazin

Tayfun Duygulu ve eşi Isabella Duygulu dolandırıcıların hedefinde!