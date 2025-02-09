 Emre Belözoğlu: Başka biriyle nişanlıyken rüyamda eşimi gördüm

NTV ekranlarında yayınlanan Empati'de Ahmet Mümtaz Taylan; spor adamı, Antalyaspor Teknik Direktörü Emre Belözoğlu'nu konuk etti. Empati'de yaşamına, ailesine, kariyerine dair her konuda önemli açıklamalar gerçekleştiren Emre Belözoğlu, eşi Tuğba Belözoğlu'nu, evlenmeden önce rüyasında gördüğünü, o esnada da nişanlı olduğunu açıkladı.

"Karakuzum kimdir?" sorusuna, Emre Belözoğlu, "Tuğba hanım. Tuğba'yla ilk tanıştığımızda esmerdi, zor bir kızdı, herkesle görüşmeyen, kuzuları tutamazsın devamlı tepinirler, tatlıdırlar. Ona evlenme teklif ettim ben, kuzuyla. Oradan karakuzum yürüdü. O yüzden karakuzum diyorum Tuğba'ya.



Tuğba'yı ilk tanıştığım günkü beyaz gömlek siyah pantolonu ile görmüştüm. Saçları bile aynı şekilde bağlıydı. O zaman hatta 22 yaşındaydım ve başka bir kızla nişanlıydım. Ama Tuğba'yı rüyamda gördüm. 26-27 yaşında da , 4-5 sene sonra Tuğba'yı gördüm;

ilk gördüğümde rüyamda gördüğümü hatırlamamıştım, sonrasında ayağım kırık, arabada oturduğum süreçte o an rüya aklıma geldi. Tanıştığımızın beşinci altıncı ayıydı, rüya aklıma geldi" yanıtını verdi.

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