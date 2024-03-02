Emre Azaklar’dan “Arada Bir Görüşmeli”

Daha önce "Seni Ben Nasıl Saklarım" ve "Dedikodu" şarkısı ile Spotify Viral listelerinde en üst sıralarda yer alan, milyonlarca dinlenmeye ulaşan genç sanatçı Emre Azaklar, sözü, müziği kendisine düzenlemesi Yüksek Sadakat grubundan tanıdığımız Uğur Onatkut’a ait olan, "Arada Bir Görüşmeli"yi müzikseverlerin beğenisine sundu.

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