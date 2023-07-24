Emre Aydın 'Afili' bir finans uzmanı oldu!

Sanatçı kimliğinin yanı sıra uzun süre boyunca akademik alanda kendini geliştiren Emre Aydın, İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde Bankacılık ve Finans Yüksek Lisans Enstitüsü'ndeki eğitimini birincilikle tamamladı.

Yüksek başarıyı simgeleyen 4 üzerinden 4 cgpa (not ortalaması) ile Aydın, enstitü birincisi olarak mezun oldu.

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