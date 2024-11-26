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Emre Altuğ'dan 'geçmiş olsun' ziyareti

Emre Altuğ orkestra üyesi ve müzisyen Zafer Şanlı'nın annesi Yurdagül Şanlı'yı tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti.

Emre Altuğ'dan 'geçmiş olsun' ziyareti

Emre Altuğ orkestra üyesi ve müzisyen Zafer Şanlı'nın annesi Yurdagül Şanlı'yı tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti. Geçmiş olsun dileklerini iletip iyileşir iyileşmez konserine davet etti. Yurdagül Şanlı'nın torunu Tolga Şanlı da Sıla'nın orkestrasında gitarist solo sanatçılığı yapıyor.

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