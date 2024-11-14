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Emre Altuğ'dan çarpıcı nafaka yorumu

Emre Altuğ'dan çarpıcı nafaka yorumu. İşte detaylar...

Emre Altuğ'dan çarpıcı nafaka yorumu

Emre Altuğ, Etiler Nuit Blanche sahnesi öncesi gazetecilerle bir araya gelerek hem yeni şarkısı “Geçiyor” hem de özel hayatı hakkında samimi açıklamalarda bulundu.

  Emre Altuğ'dan çarpıcı nafaka yorumu

Yeni şarkısının gördüğü ilgiden duyduğu mutluluğu dile getiren Altuğ, “Şarkı çok sevildi, şimdiye kadar olumsuz bir yorum almadım. Şarkının samimiyeti insanlara geçiyor,” dedi.

  Emre Altuğ'dan çarpıcı nafaka yorumu

Albüm yapma fikrine de değinen Altuğ, "Albüm hazırlamayı düşünüyorum ama şu an sadece düşüncedeyim, çünkü düşünmek daha ucuz," diyerek müzik piyasasındaki zorluklara dikkat çekti.

  Emre Altuğ'dan çarpıcı nafaka yorumu

ÇOCUKLARININ GELECEĞİ İÇİN BİRBİRLERİYLE YARIŞIYOR!
Ünlü sanatçı Emre Altuğ, Çağla Şıkel ile biten evliliği hakkında içten açıklamalarda bulundu. Türkiye’deki nafaka ve döviz kuruna bağlı anlaşmalara değinen Altuğ, “Ben nafaka ödemiyorum, çünkü biz tüm mal varlığımızı adil bir şekilde bölüştük. Çocuklarımızın masraflarını da ortak karşılıyoruz. Eski eşimle, onların hayatını kolaylaştırmak ve en iyi eğitimi almalarını sağlamak için âdeta birbirimizle yarışıyoruz,” diyerek eski eşiyle uyum içinde olduklarının altını çizdi.

  Emre Altuğ'dan çarpıcı nafaka yorumu

Yeni bir evlilik düşüncesine ise mesafeli yaklaşan Altuğ, “Ben o hakkımı zaten kullandım, evlilik gibi bir düşüncem yok. Evlilik aşkı öldürmez ama zaman aşkı öldürür mü, onu bilmiyorum.

Emre Altuğ'dan çarpıcı nafaka yorumu
Evleneceğim kişiden hiçbir zaman sözleşme talep etmem, aynı şekilde karşı taraftan da böyle bir talebin gelmeyeceğine inanıyorum,” sözleriyle özel hayatı ve ilişkilerdeki samimiyeti koruma arzusunu dile getirdi.

 

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