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Emre Altuğ bakın 2024'ten ne istiyor?

Ünlü şarkıcı Emre Altuğ bakın 2024'ten ne istiyor? İşte detaylar...

Emre Altuğ bakın 2024'ten ne istiyor?

Emre Altuğ yılbaşı gecesi Nuh’un Gemisi Deluxe Hotel’de sahne aldı.

 Emre Altuğ bakın 2024'ten ne istiyor?


Sahne öncesi basın mensuplarıyla bir araya gelen sanatçı, "2023'te üzücü çok olay yaşadık. 2024'te bunların azalarak yok olmasını temenni ediyorum" dedi. Hakan Akkaya imzalı 6 kilo ağırlığında ceketiyle dikkat çeken Altuğ, "Ben normalde sahnede çok hareketliyimdir, bu ceketle nasıl hoplayıp zıplayacağımı bilmiyorum" dedi.

 Emre Altuğ bakın 2024'ten ne istiyor?


Uzun zamandır bir ilişkisi olmadığı kendisine hatırlatılan Altuğ, "Yanınızda ne zaman birini göreceğiz?" sorusunu, "Doğru zamanda görürsünüz. Ben hazırım, ama henüz böyle bir durum yok" diyerek yanıtladı.

Emre Altuğ bakın 2024'ten ne istiyor?
2024 BENİM 25'İNCİ YILIM
2024'ün profesyonel şarkıcılık kariyerinin 25'inci yılı olduğunu belirten Altuğ, "Çok güzel anılarla geçen bir 25 yıl oldu. 25'inci yıl içinde özel bir etkinlik yapacağım" dedi. Röportaj sonrası sahneye çıkan başarılı sanatçı şarkılarını gece boyunca misafirleriyle hep bir ağızdan seslendirdi.

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