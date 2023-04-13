Emrah'ın eski eşi Sibel Erdoğan'ın yeni işi şaşırttı

Snob Magazin'in özel haberine göre; Sekiz yıl evli kaldığı şarkıcı Emrah Erdoğan ile 2022 senesinin şubat ayında boşanan Sibel Erdoğan'ın yeni işi ortaya çıktı.



Elyesa ve Eleysa adında iki çocuğu bulunan Sibel Erdoğan, Bodrum'da yaşamaya devam ediyor. Gayrimenkul zengini olduğu bilinen Emrah'ın eski eşi Erdoğan'ın girdiği sektör dikkat çekti.

Remax ile anlaştığını duyuran Erdoğan, Instagram'dan açıklama yaptı.



Erdoğan, "Uzun zamandır planladığım gayrimenkül sektörüne gün itibari ile adım atmış bulunmaktayım... İş ortağı olduğum Remax Atlas Bodrum ailesi ile şahane işlere, nice başarılara imza atmak dileğiyle..." dedi.

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