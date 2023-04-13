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Emrah'ın eski eşi Sibel Erdoğan'ın yeni işi şaşırttı

Sekiz yıl evli kaldığı şarkıcı Emrah Erdoğan'den geçtiğimiz sene boşanan Sibel Erdoğan'ın yeni işi ortaya çıktı. İşte deraylar...

Emrah'ın eski eşi Sibel Erdoğan'ın yeni işi şaşırttı

Snob Magazin'in özel haberine göre; Sekiz yıl evli kaldığı şarkıcı Emrah Erdoğan ile 2022 senesinin şubat ayında boşanan Sibel Erdoğan'ın yeni işi ortaya çıktı.

Emrah'ın eski eşi Sibel Erdoğan'ın yeni işi şaşırttı
Elyesa ve Eleysa adında iki çocuğu bulunan Sibel Erdoğan, Bodrum'da yaşamaya devam ediyor. Gayrimenkul zengini olduğu bilinen Emrah'ın eski eşi Erdoğan'ın girdiği sektör dikkat çekti.

Emrah'ın eski eşi Sibel Erdoğan'ın yeni işi şaşırttı

Remax ile anlaştığını duyuran Erdoğan, Instagram'dan açıklama yaptı.

Emrah'ın eski eşi Sibel Erdoğan'ın yeni işi şaşırttı
Erdoğan, "Uzun zamandır planladığım gayrimenkül sektörüne gün itibari ile adım atmış bulunmaktayım... İş ortağı olduğum Remax Atlas Bodrum ailesi ile şahane işlere, nice başarılara imza atmak dileğiyle..." dedi.

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