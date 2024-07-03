Emrah Demiralp’ten ‘’Aşk Her Şeyi Yener’’

Her şeye rağmen aşkın saf ve engel tanımayan gücünü sakin ama kararlı bir şekilde anlatan, şiiri ile bu kararlılığın altını çizen, her enstrümanın akustik olarak kaydedildiği, buram buram organik esintiler kokan bir aşk şarkısı.

Müziği ve düzenlemesi Demiralp’e ait olan şarkı, aynı zamanda Emrah Demiralp’in yeni albümü "Modern Zamanların Eski Kafa Aşkları"nın ilk single’ı. "Aşk Her Şeyi Yener" 21 Haziran'da tüm dijital müzik platformlarında yayında.

Besteci ve söz yazarı kimliği ile de tanınan Demiralp, son dönemde Emre Altuğ, Seçkin Piriler ve Sertab Erener gibi isimlerle şarkılarını paylaşıyor.

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