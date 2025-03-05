Emrah Akduman’dan yeni klip

Klip, yoğun kar yağışı altında Hisar Üstü ve Belgrad Ormanları'nda çekildi. Görüntülerin kalitesi ve etkileyici atmosferi, müzikseverlerden büyük beğeni topladı.

Ulaş Zeybek’in yönettiği klipte, ekip kar yağışı altında keyifli anlar yaşarken, Emrah Akduman da romantizm dolu sahnelerle izleyicisiyle buluşuyor. Klibin stil çalışması ise başarılı stilist Gökçe Akduman’a ait. Emrah Akduman, “Bilmiyorsun” ile müzik kariyerine yeni bir soluk getiriyor. “

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