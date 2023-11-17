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SnobMagazin.com

EMPCLINICS Golden Palm Awards'ta geri sayım başladı 

Bu yıl 10'ncusu düzenlenecek Golden Palm Awards ödül törenine çok sayıda ünlü isim katılacak.

EMPCLINICS Golden Palm Awards'ta geri sayım başladı 

Golden Palm Mag tarafından düzenlenen 10. EMPCLINICS Golden Palm Awards, 20 Kasım 2023 Pazartesi günü Zorlu Center Raffles Hotel’de gerçekleşecek.

EMPCLINICS Golden Palm Awards'ta geri sayım başladı 

Ünlü manken/sunucu Ece Gürsel ve ünlü oyuncu Hakan Bilgin’in sunacağı organizasyonda kırmızı halı sunuculuğunu ünlü sunucu İlker Koç ve Hülya Yenidoğmuş yapacak. Bu yıl 10’ncusu düzenlenecek özel organizasyona iş, sanat, cemiyet ve medya dünyasının önde gelen isimleri katılacak. Halk oylamasıyla ödüllerin sahiplerini bulacağı ödül töreni için toplam 264.738 kişi oy kullandı.

EMPCLINICS Golden Palm Awards'ta geri sayım başladı 
 
Ödül töreninin Golden Palm Awards yönetim kurulu başkanı ve ünlü organizatör Nedim Delibaş "Organizasyonumuzun 10. yılı, Cumhuriyetimizin de 100. yılı... Ana sponsorumuzun da 1. yılı... 1,10 ve 100 rakamlarının bir araya geldiği bir tevafuk oldu. Altın Palmiye Ödülleri artık bir dünya markası oldu. Her yıl kendini aşan ve çıtayı yükselten bir marka haline geldik. Hedefimiz bu yıldan sonra bu organizasyonu Dubai, Katar, ABD ve Avrupa'da yapmak. Halk oylamasıyla çok çekişmeli bir yarışma oldu. Ben başta oylamaya katılan halkımıza ve ana sponsorumuz EMPCLINICS Yönetim Kurulu Başkanımız sayın Yücel Muratoğlu'na çok teşekkür ediyorum. Müthiş bir işbirliği örneği gösterdik. Pazartesi günü kültür, sanat, müzik, iş, ekonomi ve cemiyet dünyasının birlikte olacağı bir organizasyon olacak. Bu organizasyonun başarıya ulaşması için her türlü fedakarlığı yaptık" dedi.

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