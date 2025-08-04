 Emir Can İğrek’in Çeşme’den Yozgat’a konser maratonu

Son yılların en çok konser veren sanatçıları arasında yer alan Emir Can İğrek, hem festivallerin hem de açık hava sahnelerinin yıldızı olmaya devam ediyor.



Türkiye’nin yazlık beldelerinin ardından, Trakya’da konser veren sanatçı önceki gün de Yozgat’ta sahnedeydi. Emir Can İğrek, önceki akşam Yozgat Sarıkaya Festivali kapsamında sahneye çıktı.

Yaz başından bu yana Türkiye’nin en sevilen tatil beldelerinde sahne alan Emir Can İğrek, arka arkaya 4 gece birden sahnedeydi. Önce İzmir ardından Balıkesir’e giden İğrek, Edirne’de Trakya Fest ve son olarak Yozgat’ta sevenleriyle buluştu. Yozgat’ta da büyük bir sevgi seliyle karşılaşan Emir Can İğrek, yeni şarkısı “Ruj”un yanı sıra “Nalan”, “Ali Cabbar”, “Kor” ve “Can Dostum” gibi hit’lerini izleyicileriyle hep bir ağızdan seslendirdi. Çevre illerden de yoğun katılımın olduğu konserde İğrek, dinleyenlerine unutulmaz dakikalar yaşattı. Ünlü sanatçı, ‘Sana sarılamadım, şarkılarına sarıldım’ dövizi yapan bir dinleyiciyi sahneye alıp sarıldı.

Yozgat’ın ardından rotasını İstanbul’a çeviren Emir Can İğrek, 6 Ağustos’ta İstanbul Festivali’nde sahne alacak.

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