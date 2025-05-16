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Emine Ün'ün dram isteği

Emine Ün'ün dram isteği. İşte detaylar...

Emine Ün'ün dram isteği

Emine Ün, Nişantaşı City's'de görüntülendi.

 Emine Ün'ün dram isteği

Projelerinden bahseden oyuncu, "Tiyatro sezonumuz bitti. Dizi olursa tiyatroya ara vereceğim. İkisinin programı birbirine uymuyor. 1-2 proje var bakalım" dedi.

 Emine Ün'ün dram isteği

Televizyonda dramayı daha çok sevdiğini belirten Ün, "Geçtiğimiz sezon dönem yaptım onu bitirdim. Tekrar ikinci bir dönem işi olmasın şimdi. Güzel bir dram isterim.

 Emine Ün'ün dram isteği

Tiyatroda komedi yapıyorum dizide dram olsun. Oyuncu her türlü rolü oynar.

 Emine Ün'ün dram isteği

Önemli olan güzel bir ekip, güzel kanal ve iyi bir yapım" diye konuştu.

Emine Ün'ün dram isteği
Oyuncu, "Seçici misiniz rollerde?" sorusuna, "Elbete... Zaten yapımcılarda doğru karakterleri doğru kişilere veriyor" yanıtını verdi.

 Emine Ün'ün dram isteği

Sinema projesi için Ün, "Program uyarsa neden olmasın" dedi.

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