 Emine Ün'ün dram isteği

Emine Ün, Nişantaşı City's'de görüntülendi.

Projelerinden bahseden oyuncu, "Tiyatro sezonumuz bitti. Dizi olursa tiyatroya ara vereceğim. İkisinin programı birbirine uymuyor. 1-2 proje var bakalım" dedi.

Televizyonda dramayı daha çok sevdiğini belirten Ün, "Geçtiğimiz sezon dönem yaptım onu bitirdim. Tekrar ikinci bir dönem işi olmasın şimdi. Güzel bir dram isterim.

Tiyatroda komedi yapıyorum dizide dram olsun. Oyuncu her türlü rolü oynar.

Önemli olan güzel bir ekip, güzel kanal ve iyi bir yapım" diye konuştu.



Oyuncu, "Seçici misiniz rollerde?" sorusuna, "Elbete... Zaten yapımcılarda doğru karakterleri doğru kişilere veriyor" yanıtını verdi.

Sinema projesi için Ün, "Program uyarsa neden olmasın" dedi.

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