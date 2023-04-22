Emina Jahovic, oğulları Yaman Sandal ile Yavuz Sandal ile İstanbul Havaalanı'nda görüntülendi. Maldivler tatilinden gelen Jahovic ve oğulları gazetecileri görünce şaşırdı.



Çocukları ile birlikte tatile gittiğini söyleyen Emina Jahovic, "Yanınızda bir de beyefendi varmış tatilde. Sevgiliniz miydi?" sorularına "Öyle bir şey yok. Ben çocuklarım ile tatil yaptım ve geri döndüm. Çocukların yanına böyle şeyler sormayın lütfen" yanıtını verdi.

Gazetecilerin son anda gidiyor oluşu ile birlikte Emina Jahovic'in oğlu Yaman Sandal, "Abi böyle şeyler sormayın ya" diye gazetecilerden ricada bulundu.

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