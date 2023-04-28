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Emina Jahovic'in yeni aşkı ortaya çıktı  

Sırp şarkıcı Emina Jahovic, 2 aydır finans danışmanı Kurt Daniel Suntay ile aşk yaşıyor. Çift, bayram tatilini Maldivler'de geçirdi. İşte haberin detayları...

Emina Jahovic'in yeni aşkı ortaya çıktı  

Hürriyet'ten Mehmet Üstündağ'ın haberibe göre; 2018'de, iki oğlunun babası Mustafa Sandal'dan boşanan Emina Jahovic'in yeniden aşık olduğunu öğrendim. Boşanmanın ardından bir süre Sadettin Saran'la birlikte olan Sırp şarkıcının adı daha sonra başka isimlerle anılsa da kimseyi yanında görmemiştik.

Emina Jahovic'in yeni aşkı ortaya çıktı  
Aldığım duyumlara göre Jahovic, 2 aydır 55 yaşındaki iş insanı Kurt Daniel Suntay ile birlikte. Tanınmış bir finans danışmanı olan Suntay, uzun süre İsviçre'de yaşadı. 2 yıl önce eşinden ayrılan Suntay, boşanmanın ardından İstanbul'a geri dönmüş. İki çocuk sahibi olan finansçı, magazin medyasında tanınmasa da cemiyet ve iş dünyasının aşina olduğu bir isim. Taze aşıkların bayram tatilinde Maldivler'e gittiğini de öğrendim. Zaten ikisinin de ortak tutkusu seyahat olduğundan sık sık tatile gitmişler. Emina Jahovic, Kurt Bey'in çocuklarıyla tanıştı mı öğrenemedim. Ama sevgilisi, şarkıcının oğulları Yaman ve Yavuz'la çoktan kaynaşmış bile!

Emina Jahovic'in yeni aşkı ortaya çıktı  

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