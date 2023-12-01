Elvis Presley’in evinde çekilen ilk klip

Yapımcı Ramiz Özbay, Hollywood Efsaneleri serisi kapsamında Terminatör ve Kara Şimşek’in ardından, Elvis projesini de hayata geçirdi. Çektiği klip ve kısa filmlerde, filmlerin gerçek oyuncularını kullanan Özbay, yaptığı işin dünyada benzerinin olmadığını ifade etti.

Son olarak serinin 3’üncüsünü ‘Elvis’ şarkısına çeken Ramiz Özbay, Elvis Presley’in eşi Priscilla Ann Presley’i de oynattı. Elvis Presley’in evi Graceland'da çekilen klip hakkında konuşan Özbay, “Daha önce çekilen bir Elvis filmi yapıldı ve 2022’de Oscar’a adaydı, fakat alamadı. ‘Priscilla’ filmi de yapıldı, 4 Kasım'da vizyona girdi yurt dışında. Ancak bizim projemizin en önemli özelliği Elvis Presley’in yaşadığı evde çekilen ilk proje olması. Bu zamana kadar hiçbir klipte ya da filmde bu evden görüntüler yer almamış. Bunu ilk gerçekleştiren biziz. Klipte gördüğünüz her şey orijinal. Elvis’in arabaları, uçakları, motorları, kıyafetleri, ayakkabıları, aksesuarları ve evinin birçok köşesini klibe yansıttık. Bütün klibi de Prescilla’nın bana imzaladığı Elvis’in iki gitarıyla çektim. Benim için olağanüstü bir deneyimdi.” dedi.

Klip 1 Aralık 2023 Cuma günü tüm dijital platformlarla birlikte Hollywood Efsaneleri Youtube kanalında yayına girecek.

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