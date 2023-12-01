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Elvis Presley’in evinde çekilen ilk klip

Yapımcı Ramiz Özbay, dünyada bir ilke imza attı. Hollywood Efsaneleri serisi kapsamında gerçekleştirdiği yeni projesinde, efsane sanatçı Elvis Presley’in evi Graceland'da çekim yapan ilk kişi oldu. Özbay, yaptığı ‘Elvis’ şarkısına aynı anda hem klip hem kısa film çekti. Klipte Elvis Presley’in eşi Priscilla Ann Presley de rol aldı.

Elvis Presley’in evinde çekilen ilk klip

Yapımcı Ramiz Özbay, Hollywood Efsaneleri serisi kapsamında Terminatör ve Kara Şimşek’in ardından, Elvis projesini de hayata geçirdi. Çektiği klip ve kısa filmlerde, filmlerin gerçek oyuncularını kullanan Özbay, yaptığı işin dünyada benzerinin olmadığını ifade etti.

Elvis Presley’in evinde çekilen ilk klip

Son olarak serinin 3’üncüsünü ‘Elvis’ şarkısına çeken Ramiz Özbay, Elvis Presley’in eşi Priscilla Ann Presley’i de oynattı. Elvis Presley’in evi Graceland'da çekilen klip hakkında konuşan Özbay, “Daha önce çekilen bir Elvis filmi yapıldı ve 2022’de Oscar’a adaydı, fakat alamadı. ‘Priscilla’ filmi de yapıldı, 4 Kasım'da vizyona girdi yurt dışında. Ancak bizim projemizin en önemli özelliği Elvis Presley’in yaşadığı evde çekilen ilk proje olması. Bu zamana kadar hiçbir klipte ya da filmde bu evden görüntüler yer almamış. Bunu ilk gerçekleştiren biziz. Klipte gördüğünüz her şey orijinal. Elvis’in arabaları, uçakları, motorları, kıyafetleri, ayakkabıları, aksesuarları ve evinin birçok köşesini klibe yansıttık. Bütün klibi de Prescilla’nın bana imzaladığı Elvis’in iki gitarıyla çektim. Benim için olağanüstü bir deneyimdi.” dedi.

Elvis Presley’in evinde çekilen ilk klip

Klip 1 Aralık 2023 Cuma günü tüm dijital platformlarla birlikte Hollywood Efsaneleri Youtube kanalında yayına girecek.

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