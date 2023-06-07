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Elvan Elvan’dan yarım asırlık Yeşilçam albümü

Profesyonel müzik kariyerinde son dönemlerde art arda ve istikrarlı bir şekilde yayınladığı projelerle dikkat çekmeye devam eden güzel sanatçı Elvan Elvan iz bırakacak, kalıcı bir projeye imza atarak müzikseverlere Yeşilçam albümü hediye etti.

Elvan Elvan’dan yarım asırlık Yeşilçam albümü

Replikleriyle hafızalarımıza kazınan, kimimizin unuttuğu; kimimizin hala müptelası olduğu, ortak dertlerimizi, acılarımızı, mutluluklarımızı izlediğimiz ve o döneme adını altın harflerle yazdıran Yeşilçam klasikleri tek bir albümde buluşarak ''Elvan Elvan''ın güzel sesinde yeniden hayat buldu. 

Elvan Elvan’dan yarım asırlık Yeşilçam albümü

Dinlemeye doyamayacağınız albüm; her daim müziğe kucak açan, müzik olmazsa yaşayamayan tüm müzikseverlere yarım asırlık bir hediye niteliğinde nice hayatlara fon müziği olacak... ''Yeşilçam Esintisi''; müzikalitesiyle ve ''Elvan Elvan''ın hayat verdiği şarkıların yeni renkleri eşliğinde beklentileri fazlasıyla karşılayacak. Sound olarak çeşitlilik sağlanan albümde birbirinden farklı tarzlar duyulsa da dinleyicisini duru sesiyle sarıp sarmalayan sanatçı; bütünlüğü ve dengeyi başarılı bir şekilde sağladı. 

Elvan Elvan’dan yarım asırlık Yeşilçam albümü

Toplam 12 şarkıdan oluşan ''Yeşilçam Esintisi'' albümünün müzik yönetmenliği Hakan Güngör'e, düzenlemeleri ise Tolga Kılıç'a ait. 

Elvan Elvan’dan yarım asırlık Yeşilçam albümü

Albümün öne çıkanlarından sözü ve müziği A. Baki Çallıoğlu'na ait olan ''Unut Sevme Beni'' şarkısı ise Alişan Günay yönetmenliğinde kliplenerek izleyicisiyle buluştu. Yeşilçam sinemasını andırarak izleyicisinde naif ve samimi hisler yaratan atmosferde çekilen klip; İstanbul'da 1 günde kalabalık bir ekip eşliğinde tamamlandı. 

Elvan Elvan’dan yarım asırlık Yeşilçam albümü

Albüm içerisinde yer alan şarkılar ise sırasıyla; ''Olmaz Olsun, Dert Ortağım Benim, Gözlerime Bak da İnan, Gözleri Aşka Gülen, Sonbahar Rüzgarları, Tövbeler Tövbesi, Rüyalar Gerçek Olsa, Unut Sevme Beni, Sevil Neşelen, Dudaklarında Arzu, Arım Balım Peteğim, Yalancı Yarim''.

Elvan Elvan’dan yarım asırlık Yeşilçam albümü

 ''Elvan Elvan''ın yeni albümü ''Yeşilçam Esintisi'' Samuray Müzik markasıyla ve Avrupa Müzik dağıtımıyla tüm müzik platformlarında ve klipleri Müzik Play kanalında yayında!

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
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