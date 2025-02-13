 Elvan Elvan'dan Sezen Aksu sürprizi!

Türk müziğinin önde gelen kıymetli sesi Sezen Aksu'nun unutulmaz şarkılarından İlk Gün Gibi, bu kez bambaşka bir yorumla müzikseverlerle buluştu. Kendine has tarzı ve söz yazarlığıyla tanınan sanatçı ve doktor Elvan Elvan, Sezen Aksu’nun 45’lik plağında yer alan ve az bilinen bir şarkısını yeniden seslendirerek dinleyicilerine ters köşe yaptı.

Elvan Elvan'ın, Sezen Aksu’nun 1984 tarihli 'Allaha Ismarladık' albümünde yer alan bu kıymetli şarkı için yaptığı yorumu, müzik eleştirmenlerinden ve dinleyicilerden kısa sürede tam not alacak. Elvan Elvan, İlk Gün Gibi'yi naif ve etkileyici sesiyle yeniden hayata geçirirken, şarkının duygusal derinliğine de farklı bir soluk getirdi. Yeni düzenlemesiyle de dikkat çeken bu yorumun arkasında, başarılı aranjör Emre Bayar'ın imzası bulunuyor.

Emre Bayar, şarkının orijinal ruhunu koruyarak, modern dokunuşlarla günümüze uyarlamayı başardı. Bu sayede, İlk Gün Gibi hem nostaljik hem de taze bir his veriyor dinleyicisine... Güzel sanatçı bu kıymetli şarkıyı yeniden seslendirmek ile ilgili duygularını ise şu sözlerle ifade etti; Çok sevdiğim, saydığım, hayranı olduğum eşsiz sanatçımız, ozanımız Sezen Aksu’nun bu güzel şarkısı İlk Gün Gibi'yi seslendirmek inanılmaz güzel bir heyecan ve sorumluluk yükledi bana. Bu şarkı, her dinlediğinizde yeni bir anlam bulan, yeni bir hissiyatla sizi saran çok büyülü bir şarkı... Sezen Aksu’nun sesindeki zarafet ve naiflik, bana şarkının duygusal yükünü hissettirirken, kendi sesimde de ona benzer bir incelik aradım. Şarkıyı söylerken, Aksu'nun o masumiyetle yüklü sesini, kendi içimdeki hüzünle harmanladım ve duygularımı şarkıya katmaya çalıştım. Bu büyülü şarkıya katkı sağlamaktan gurur duyuyorum, dilerim ki çok seversiniz."

Titizlikle hazırlanan projenin görsel boyutunu ise usta yönetmen Kemal Başbuğ üstlendi. Kemal Başbuğ, şarkının duygusal yoğunluğunu yansıtan muazzam bir klip çalışmasına imza attı. Klipte, zarif dans koreografileri ve etkileyici görseller, şarkının temasına derinlik katarken, ''Elvan Elvan''ın şarkıyla bütünleşen enerjisi de izleyicilerin ruhuna temas edecek.

Elvan Elvan'ın yeni projesi İlk Gün Gibi Samuray Müzik etiketiyle ve Avrupa Müzik dağıtımıyla tüm müzik platformlarında ve klibi Elvan Elvan YouTube kanalında yayında!

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