Farewell Yellow Brick Road adlı turnesiyle 50 yıllık kariyerine son verme kararı alan İngiliz şarkıcı Elton John, turnesi İsveç'te sona erdirdi.

John'un tur kapsamında toplamda 6.25 milyon kişinin izlediği belirtildi.

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