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Elton John'un şok eden kararı

Sir unvanlı Elton John, müzik kariyerini sonlandırdı.

Elton John'un şok eden kararı

 

Farewell Yellow Brick Road adlı turnesiyle 50 yıllık kariyerine son verme kararı alan İngiliz şarkıcı Elton John, turnesi İsveç'te sona erdirdi.

 Elton John'un şok eden kararı

John'un tur kapsamında toplamda 6.25 milyon kişinin izlediği belirtildi.

 Elton John'un şok eden kararı

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