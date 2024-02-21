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Elmas Yılmaz ülkemizi Miss Europe'da temsil edecek

Ünlü isim Elmas Yılmaz ülkemizi Miss Europe'da temsil edecek. İşte detaylar...

Elmas Yılmaz ülkemizi Miss Europe'da temsil edecek

Elmas Yılmaz, 24 Şubat'ta gerçekleşecek Miss Europe'da ülkemizi temsil edecek.

Elmas Yılmaz ülkemizi Miss Europe'da temsil edecek
Model, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta yapılacak organizasyonda birçok ülkeden gelen güzellerle yarışacak.

 Elmas Yılmaz ülkemizi Miss Europe'da temsil edecek

Altı aydır Miss Europe'ya hazırlanan Yılmaz, sosyal medya hesaplarından organizasyonla ilgili paylaşımlar yapmaya başladı.

 Elmas Yılmaz ülkemizi Miss Europe'da temsil edecek

Hedefinin birincilik olduğunu belirten model, "Altı aydır tek öğün beslenip, kick koks yaptım" dedi.

 Elmas Yılmaz ülkemizi Miss Europe'da temsil edecek

13 Şubat'ta Beyrut'a gidip kampa giren Yılmaz, birçok ülkeden gelen güzellere de ülkemizi anlatıyor.

 

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