‘Elmalı’ ile dans pistleri ağlayacak!

Hala Benimlesin, Yaralı, Ağlar mıyım Ağlamam yorumlarıyla adından söz ettiren Ceyhun Damla bu kez söz ve bestesi anonim olan “Elmalı” türküsü ile Anadolu’nun eğlenceli ezgileriyle müzik listelerine göz kırpıyor.

Türkiye’nin dört bir yanından tarlada, fırında, dere kenarında, 7’den 70’e, yurdun dört bir yanından Ceyhun Damla sevenlerinin telefonlarından çektiği dans görüntülerinin yer aldığı klip birbirinden eğlenceli anlarıyla dikkat çekiyor.

Ceyhun Damla’nın yeni çıkış parçası “Elmalı” 7 Haziran’dan itibaren tüm dijital platformlar ve Poll Production YouTube kanalında…

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