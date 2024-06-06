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‘Elmalı’ ile dans pistleri ağlayacak!

Fantezi ve arabesk müziğin dokunaklı sesi Ceyhun Damla tam yazın kıpır kıpır coşkusuna yakışır yeni çalışması “Elmalı” ile sevenlerini bu kez dansa davet ediyor.

‘Elmalı’ ile dans pistleri ağlayacak!

Hala Benimlesin, Yaralı, Ağlar mıyım Ağlamam yorumlarıyla adından söz ettiren Ceyhun Damla bu kez söz ve bestesi anonim olan “Elmalı” türküsü ile Anadolu’nun eğlenceli ezgileriyle müzik listelerine göz kırpıyor.

Türkiye’nin dört bir yanından tarlada, fırında, dere kenarında, 7’den 70’e, yurdun dört bir yanından Ceyhun Damla sevenlerinin telefonlarından çektiği dans görüntülerinin yer aldığı klip birbirinden eğlenceli anlarıyla dikkat çekiyor.

Ceyhun Damla’nın yeni çıkış parçası “Elmalı” 7 Haziran’dan itibaren tüm dijital platformlar ve Poll Production YouTube kanalında…

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