Elite World Grand Sapanca’dan Sevgililer Günü’nünde “Evet” dedirtecek paketler 

14 Şubat Sevgililer Günü’nün birçok kişi için anlamı çok özel. Bir de bu günü daha da özel kılmak için bekleyenler var… Evlilik teklifi için Sevgililer Günü bekleyenler Elite World Grand Sapanca’nın bu güne özel programlasıyla bu anı unutulmaz bir anıya dönüştürmeye hazırlanıyor.

Evlilik Teklifi Paketleri, Sapanca’nın romantik atmosferinde bu özel günü keyifli bir programla kutlamak ve sonrasında da hayatının en önemli günlerinden biri haline getirmek isteyenler çiftler için düşünüldü. Elite World Grand Sapanca, The Grill Restoran’da akşam yemeği, güllerle donatılmış bir odada romantik bir akşam veya fenerlerle ışıklandırılan muhteşem bir atmosferde Sevgililer Günü’nü eşsiz kılıyor.

Işıklandırılan ağaçlar arasında evlilik teklifi

14 Şubat’ı yeni hayatının ilk günü olarak seçmek isteyenler için hazırlanan Evlilik Teklifi Paketleri’nde Elite World Grand Sapanca’nın muhteşem atmosferi bu anı keyifli bir deneyime dönüştürüyor.

The Grill Restoran’da misafirlerin baş başa kalabilecekleri bir alan rezerve edilerek evlilik teklifleri için mumlar, gül yaprakları ve farklı konseptlerle masa süslemeleri yapılıyor. Talep doğrultusunda canlı müzik de bu paketin içine dahil edilebiliyor.

Green Garden alanında ise ışıklandırılmış ağaçlar ve fenerlerle aydınlatılan bir yolda ‘’Will You Marry Me?” yazısı ile sürpriz bir karşılama yapılıyor. Bu pakete de istenirse canlı müzik eklenebiliyor. Balon, gül yaprakları ve mumlarla süslenen ve yemek servisi yapılan odalar da bu deneyim için özel hazırlanıyor. Standart ve suit oda seçeneklerinde sunulan Evlilik Paketleri’ne oda süsleme, akşam yemeği, gül buketi ve içecek de dahil. Suit odalarda isteğe göre jakuzi süslemesi de yapılabiliyor.

Elite World Hotels & Resorts, yılın bu özel gününü eşsiz bir deneyime dönüştürmek isteyenleri bekliyor.

Bilgi ve rezervasyon için:

Elite World Grand Sapanca Tel: 0264 415 10 00

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