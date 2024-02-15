Elite World’den zengin yemek kültürümüze yakışır bir festival: Mezefest

Türkiye’nin önde gelen otel zincirlerinden Elite World Hotels & Resorts, bünyesindeki imzalı restoranı The Grill’de misafirlerine unutulmaz lezzet deneyimleri yaşatmaya devam ediyor.

The Grill, bu aydan itibaren Türk mutfağının önemli lezzetlerinden meze kültürünü Türkiye’nin ve dünyanın dört bir yanından misafirleriyle “MezeFest” festivaliyle paylaşıyor. Yemek kültürümüzün önemli öğelerinden olan mezeler, 8 Mart’a kadar Elite World Hotel & Resorts bünyesindeki The Grill Restoranları’nda en sevilen eşlikçi içeceklerle beraber servis edilecek.

Kolektif yemek kültürümüzün yansıması

“MezeFest”’te ünü sınırlarımızı aşan geleneksel tatlar, The Grill şefleri tarafından özenle hazırlanarak servis ediliyor. Menülere eklenen festival kapsamındaki mezeler, kolektif yemek kültürümüzün de bir yansıması niteliğinde. “MezeFest” kapsamında Girit ezmesi, Sisam köz biberli ezme, Ermeni pilakisi, tarhunlu marin levrek, vişneli yaprak sarma, taze nane ve fesleğenli Santorini cacık, köz patlıcan biber, Sömbeki borani, bakla ezmesi, fıstık ve zeytinyağlı kırmızı soğan ve Mersin Taraması’ndan oluşan lezzetli soğuk mezeler misafirlere sunuluyor. Ayrıca Süryani yaprak ciğer, şiş çili biber soslu Suvlaki, domates soslu Kefdedakia ve kavurmalı Humus gibi sıcak mezeler de masalarda yerini alıyor.

2, 4 ve 6 kişilik seçeneklerle kendi meze menünü oluştur

Meze menüleri The Grill Restoranları’nda 2, 4 ve 6 kişilik alternatiflerle servis ediliyor. 2 kişilik meze menülerinde 4 çeşit meze içeceklerle birlikte sunuluyor. 4 kişilik meze menüsü seçildiğindeyse 6 çeşit meze, daha büyük içecek alternatifiyle geliyor. 6 kişilik menüler ise 10 çeşit meze ve büyük boy içeceği kapsıyor.

Detaylı bilgi için www.eliteworldhotels.com.tr/

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