Elite World’den hayalindeki düğünü yapmak isteyenlere avantajlı düğün paketleri

Bembeyaz gelinlikler, zarif aksesuarlarla, kar taneleri veya romantik bir yağmur manzarasında yapılan kış düğünleri, masalsı atmosferiyle çiftlerin yeni gözdesi. Bu yılın en trend düğünleri arasında öne çıkan kış düğünleri, hayatını birleştirmek isteyenlere benzersiz bir deneyim sunuyor. Karlar altında bembeyaz bir atmosferde veya havanın soğukluğuna rağmen sıcak ve romantik bir atmosferde düğün yapmak isteyenler için ideal kış düğünlerinde şık mekân tasarımları, mumlar, şömineler konukları sıcak bir atmosferde bir araya getiriyor.

Elite World Hotels & Resorts de kış aylarında hayalindeki düğünle dünya evine girmek isteyenler çiftlerin yüzünü güldürecek düğün ve kına paketleriyle bu coşkuya ortak oluyor.

Yüzde 20’ye varan indirim

Elite World İstanbul Florya, mayıs sonuna kadar gerçekleştirilecek düğün, nişan hatta sünnet davetlerinde misafirlerine yüzde 20 indirim uyguluyor. Kına geceleri için ise indirim oranı yüzde 12 olarak belirlendi. 29 Şubat tarihine kadar rezervasyon yaptıranlar bu indirimden yararlanabiliyor. Hayatının en özel gününü İstanbul’un Anadolu Yakası’nda kutlamak isteyenler için ise Elite World Grand İstanbul Küçükyalı, 15 Şubat’a kadar gerçekleşecek tüm düğün, nişan, kına etkinlikleri için %10 indirim uyguluyor.

Sıcak ve samimi bir atmosferde düğün

Elite World Grand İstanbul Basın Ekspres’te ise 12 Nisan’a kadar gerçekleşmesi planlanan nişan, kına ve düğün organizasyonlarında 2023 liste fiyatları geçerli oluyor. Elite World’ün hayatının en özel gününü unutulmaz bir ortamda sevdikleriyle birlikte kutlamak isteyen çiftler için hazırladığı kampanyalardan yararlanmak için 11 Mart’a kadar rezervasyon yapılması gerekiyor. Elite World Hotels & Resorts, avantajlı fiyatlarla hayatını birleştirmek isteyen çiftleri bu mutlu güne ev sahipliği yapmak için otellerine bekliyor.

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