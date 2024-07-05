 Elit Andaç Çam pişmanlığını açıkladı!

Başarılı oyuncu Elit Andaç Çam, İş Sanat'ın YouTube kanalında yayınlanan 'Karışık Çal' adlı müzik programının konuğu olarak izleyicilerle buluştu. Programda müzik dünyasına dair samimi cevaplar veren Çam, favori şarkı ve şarkıcılarını paylaştı.

Çam, rafine bir müzik zevki olmadığını belirterek, kendini bir "rap kadını" olarak tanımladı ve rap müziği çok sevdiğini ifade etti. Bunun yanı sıra, diline şarkılar yerine reklam jingle'larının takıldığını itiraf eden Çam, "Yolda yürürken sürekli reklam jingle'ları aklıma geliyor ve şarkıymış gibi onları söylüyorum. Bu yüzden beynimin çöplük gibi olduğunu düşünüyorum ve hiç hoşlanmıyorum," dedi.

Kardeş Türküler ve Ahmet Kaya'nın eserleri ile yaşam öykülerinin sahnelendiği bir oyunda yer alan Çam, "Tadı damağımda kaldı. Kardeş Türküler ile benzer bir projede tekrar yer almak isterim," şeklinde konuştu.

Çocukluk yıllarında piyano kursuna gönderildiğini ancak devam etmediğini belirten Çam, "Keşke ailemin ısrarlarına karşılık verip kursa gitseydim. Şimdi piyano çalabilmeyi çok isterdim, çok pişmanım," dedi. Müzikal ilham kaynakları hakkında sorulan soruya ise Şebnem Ferah ve Özlem Tekin yanıtını veren Çam, bu isimlerin kendisi için özel bir yeri olduğunu belirtti.

ELİT ANDAÇ ÇAM'IN İLK MÜZİK KEŞFİ

Moderatörün ilk keşfettiği şarkıcı kimdi sorusuna ise "Kargo grubuydu," yanıtını verdi. Çam, "Hatta Kargo ve Koray Candemir için okul arkadaşımla kavga etmiştim. Sınıfta Kargo'yu ilk ben keşfettim tartışması yapmıştık. Arkadaşım ise hayır ben keşfettim demişti. Çocukluk halleri işte," dedi.



İLK BESTESİ ANNESİ VE ABLASINA

Müzik yeteneğinin olmadığını söyleyen Çam, müzikle ilgili yaptığı tek çalışmanın çocukken ablası ve annesine yazdığı şarkılar olduğunu belirtti. "Benim pek müzik yeteneğim yok ama müziği seviyorum. Çocukken kendi kendime şarkılar yazıp söylerdim. Annem ve ablam için yazdığım şarkılar var. 7 yaşında elime kalemi alıp onlara şarkılar yazardım," dedi. Çam, moderatörün isteğini kırmayarak ablası için yazdığı 'Nino' adlı şarkıyı programda seslendirdi.

İşte Çam'ın ablası için yazdığı Nino adlı şarkı:

Kara kara kaşlar kimde kimde

Tatlı tatlı sözler, masum masum gülüşler kimde kimde

Ooooo kim mi kim mi

Canım benim

Kim en tatlı hayalim, muhteşem düşüm ve tatlı bir uykum

Nino nino, ablam

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