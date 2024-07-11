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Elit Andaç Çam’dan sosyal medya itirafı

Elit Andaç Çam, Avrupa turnesinden döner dönmez katıldığı Samsung davetinde fırfırlı straplez mini elbisesiyle tüm dikkatleri üzerine çekti.

Elit Andaç Çam’dan sosyal medya itirafı

"Leyla ile Mecnun Değil" tiyatro oyununun Avrupa turnesinin ardından Viyana’da tatil yaptığını belirten Çam, “Hem tatil yaptık hem de çalıştık. Bir aydır yoktum. 28 Temmuz’da Göztepe Özgürlük Parkı’nda oyunumuzu sahneleyeceğiz” dedi.

Elit Andaç Çam’dan sosyal medya itirafı

Güzel oyuncu, lüks tatil yerlerindense mütevazı tatil yerlerini tercih ettiğini vurgulayarak, “Lüks bana göre değil. Dünyada kriz bu kadar belirginken lüks tatilin bir anlamı yok. Hayatta çok para harcamadan yapılacak daha güzel şeyler var” ifadelerini kullandı.

Elit Andaç Çam’dan sosyal medya itirafı

KİTAPLARA SIĞINIYORUM

Sosyal medya bağımlısı olduğunu itiraf eden Çam, “Ne yazık ki hepimiz sosyal medyanın bağımlısı olduk. Terapilerle mi kurtulacağız bilemiyorum. Yapacak bir şey yok, kitap okuyarak dengelemeye çalışıyorum. Sosyal medyadan uzaklaşmak için kitaplara sığınıyorum ama bu günümüzde ciddi bir sorun ve bende de var. Bazı günler kanepede sosyal medya batağına adeta düşüyorum,” diyerek samimi açıklamalarda bulundu.

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