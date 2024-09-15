Elit Andaç Çam, Altın Koza'da kısa filmlere yön veriyor!

Son dönemin yükselen yıldızı Elit Andaç Çam, 31. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali’nin Kısa Film Yarışması’nda jüri koltuğuna oturarak dikkatleri üzerine çekiyor!



Bahar dizisindeki Çağla karakteriyle büyük ses getiren,



tiyatro sahnesinde ise 10 yılı aşkın deneyimiyle büyük alkış toplayan Çam, şimdi kısa filmlerin en iyilerini seçmeye hazırlanıyor.



Nuri Bilge Ceylan’ın "Kuru Otlar Üstüne", Kutluğ Ataman’ın "Hilal Feza ve Diğer Gezegenler", Bahman Ghobadi’nin "Dört Duvar" ve Ümit Ünal’ın "Sofra Sırları" gibi çarpıcı yapımlarda yer alan başarılı oyuncu,



bu yılki yarışmada 20 kısa filmi değerlendirecek. Çam, Filistinli yönetmen Najwa Najjar ve Nehir Tuna ile birlikte festivalin sanat vizyonunu bambaşka bir seviyeye taşıyacak.



Güçlü jüriyle yılın en dikkat çekici kısa filmleri, sinema dünyasını sallamaya hazırlanıyor!

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