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Elit Andaç Çam, Altın Koza'da kısa filmlere yön veriyor!

Elit Andaç Çam, Altın Koza'da kısa filmlere yön veriyor! İşte detaylar...

Elit Andaç Çam, Altın Koza'da kısa filmlere yön veriyor!

Son dönemin yükselen yıldızı Elit Andaç Çam, 31. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali’nin Kısa Film Yarışması’nda jüri koltuğuna oturarak dikkatleri üzerine çekiyor!

Elit Andaç Çam, Altın Koza'da kısa filmlere yön veriyor!
Bahar dizisindeki Çağla karakteriyle büyük ses getiren,

Elit Andaç Çam, Altın Koza'da kısa filmlere yön veriyor!
tiyatro sahnesinde ise 10 yılı aşkın deneyimiyle büyük alkış toplayan Çam, şimdi kısa filmlerin en iyilerini seçmeye hazırlanıyor.

Elit Andaç Çam, Altın Koza'da kısa filmlere yön veriyor!
Nuri Bilge Ceylan’ın "Kuru Otlar Üstüne", Kutluğ Ataman’ın "Hilal Feza ve Diğer Gezegenler", Bahman Ghobadi’nin "Dört Duvar" ve Ümit Ünal’ın "Sofra Sırları" gibi çarpıcı yapımlarda yer alan başarılı oyuncu,

Elit Andaç Çam, Altın Koza'da kısa filmlere yön veriyor!
bu yılki yarışmada 20 kısa filmi değerlendirecek. Çam, Filistinli yönetmen Najwa Najjar ve Nehir Tuna ile birlikte festivalin sanat vizyonunu bambaşka bir seviyeye taşıyacak.

Elit Andaç Çam, Altın Koza'da kısa filmlere yön veriyor!
Güçlü jüriyle yılın en dikkat çekici kısa filmleri, sinema dünyasını sallamaya hazırlanıyor!

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