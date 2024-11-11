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Elit Andaç Çam'a Rusya'da büyük sevgi

Ünlü oyuncu Elit Andaç Çam'a Rusya'da büyük sevgi... İşte detaylar...

Elit Andaç Çam'a Rusya'da büyük sevgi

Bahar dizisindeki Çağla karakteriyle Rus izleyicilerin kalbinde taht kuran Elit Andaç Çam, Rusya’nın önde gelen televizyon kanallarından RBC’ye çarpıcı bir röportaj verdi.

 Elit Andaç Çam'a Rusya'da büyük sevgi

Rus gazeteci Yana Bashirova’nın yönelttiği sorularla derin bir söyleşi gerçekleştiren Çam, oyunculuk ve kadın sorunlarına dair samimi açıklamalarda bulundu.

 Elit Andaç Çam'a Rusya'da büyük sevgi

Başarılı oyuncu, yaşadığı deneyimi şöyle açıkladı: “Röportajın yüzeysel geçeceğini sanıyordum; fakat beklediğimden de derin oldu. Rusya’dan çok mesaj alıyorum ancak bu kadar büyük bir sevgi olduğunu bilmiyordum. Bahar dizisi her yerde, bu ilgi beni çok mutlu etti.” dedi.

 Elit Andaç Çam'a Rusya'da büyük sevgi

Kadın sorunlarına dair dikkat çeken açıklamalarda da bulunan Çam, dünyanın farklı köşelerinde benzer sorunların yaşandığını dile getirdi: “Kadın her yerde aynı baskıyı hissediyor. Boşandıktan sonra kadının statüsünün düştüğüne dair bir algı var. Bende boşandığımda bunu yaşadım. Ancak kadının değeri, evlilik ya da boşanmayla düşüp yükselen bir şey değil. Patriyarkanın üzerimizdeki baskısı, maalesef dünyanın her yerinde hissediliyor.” şeklinde konuştu.

 Elit Andaç Çam'a Rusya'da büyük sevgi

Rusya’nın geniş coğrafyasında izleyici tercihlerine de dikkat çeken Rus gazeteci, Kafkasya gibi Müslüman nüfusun yoğun olduğu bölgelerde Osmanlı İmparatorluğu dizileri popülerken, merkez bölgelerde psikolojik konuları ele alan yapımların daha fazla ilgi gördüğünü belirtti.

 Elit Andaç Çam'a Rusya'da büyük sevgi

Röportaj sonunda Rusya’dan gelen daveti büyük bir mutlulukla karşılayan Çam, “Babam da Rus kültürüne hayran, hatta Rusça öğreniyor. Edebiyatı ve sineması dünyada çok özel bir yerde.

Elit Andaç Çam'a Rusya'da büyük sevgi
İlk fırsatta babamla birlikte Rusya’yı ziyaret edeceğim.” diyerek Rusya’ya olan ilgisini dile getirdi.

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