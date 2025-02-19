  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Elit Andaç Çam, 75. Berlin Film Festivali'nde ilgi odağı oldu!

Elit Andaç Çam, 75. Berlin Film Festivali'nde ilgi odağı oldu! İşte detaylar..

Elit Andaç Çam, 75. Berlin Film Festivali'nde ilgi odağı oldu!

Başarılı oyuncu Elit Andaç Çam, bu yıl 75. Berlin Uluslararası Film Festivali'nde sinema dünyasının kalbine yolculuk yaptı!

 Elit Andaç Çam, 75. Berlin Film Festivali'nde ilgi odağı oldu!

Rol aldığı ve dünya prömiyerini yapan Çağla Zencirci ve Guillaume Giovanetti imzalı Confidente (Sırdaş) filminin gösterimine katılan Çam,

 Elit Andaç Çam, 75. Berlin Film Festivali'nde ilgi odağı oldu!

başrol oyuncuları Saadet Işıl Aksoy ve Erkan Kolçak Köstendil ile birlikte festival coşkusunu doyasıya yaşadı.

 

 Elit Andaç Çam, 75. Berlin Film Festivali'nde ilgi odağı oldu!

Berlinale'nin büyüleyici atmosferinde sektörün önde gelen isimleriyle buluşan Çam, Berlin'in sanatsal ruhunu keşfetmeye de zaman ayırdı.

 Elit Andaç Çam, 75. Berlin Film Festivali'nde ilgi odağı oldu!

Repo günü sanatla iç içe yaşayan oyuncu, Berlin sokaklarında sevgi seliyle karşılaştı.

 

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    SEVDİM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Saadet Işıl Aksoy 'Confidente' ile Berlin Film Festivali'nde
  Magazin

Saadet Işıl Aksoy 'Confidente' ile Berlin Film Festivali'nde

Seren Serengil'den eşi Nevin Torun'u dizideki partneri Mahassine Merabet ile aldattığı söylenen Cenk Torun'a ağır sözler!
  Magazin

Seren Serengil'den eşi Nevin Torun'u dizideki partneri Mahassine Merabet ile aldattığı söylenen Cenk Torun'a ağır sözler!

Ece Gürsel'den evlilik itirafı!
  Magazin

Ece Gürsel'den evlilik itirafı!

24 yıldır evli olan Cenk Torun ile Nevin Torun boşanıyor! Eşinin aldattığını söyledi!
  Magazin

24 yıldır evli olan Cenk Torun ile Nevin Torun boşanıyor! Eşinin aldattığını söyledi!

Cemre Baysel'den estetik açıklaması!
  Magazin

Cemre Baysel'den estetik açıklaması!

Özcan Deniz'in kardeşi Sibel Semerci abisinin rahatsızlığını açıkladı! Aileye ateş püskürdü!
  Magazin

Özcan Deniz'in kardeşi Sibel Semerci abisinin rahatsızlığını açıkladı! Aileye ateş püskürdü!