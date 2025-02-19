 Elit Andaç Çam, 75. Berlin Film Festivali'nde ilgi odağı oldu!

Başarılı oyuncu Elit Andaç Çam, bu yıl 75. Berlin Uluslararası Film Festivali'nde sinema dünyasının kalbine yolculuk yaptı!

Rol aldığı ve dünya prömiyerini yapan Çağla Zencirci ve Guillaume Giovanetti imzalı Confidente (Sırdaş) filminin gösterimine katılan Çam,

başrol oyuncuları Saadet Işıl Aksoy ve Erkan Kolçak Köstendil ile birlikte festival coşkusunu doyasıya yaşadı.

Berlinale'nin büyüleyici atmosferinde sektörün önde gelen isimleriyle buluşan Çam, Berlin'in sanatsal ruhunu keşfetmeye de zaman ayırdı.

Repo günü sanatla iç içe yaşayan oyuncu, Berlin sokaklarında sevgi seliyle karşılaştı.

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