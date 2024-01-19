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Elif İnci Aras Los Angeles’ta enerji depoluyor

Aras Holding'in Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Beykoz Üniversitesi öğretim görevlisi Elif İnci Aras, akademik ve iş dünyasındaki yoğun sezonun ardından, sömestir tatilini geçirmek üzere Los Angeles'a gitti.

Elif İnci Aras Los Angeles’ta enerji depoluyor

 

Aras Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Beykoz Üniversitesi'nde öğretim üyesi olan Elif İnci Aras, iş ve akademi dünyasındaki yoğun dönemi geride bırakarak, sömestir tatili için Los Angeles'a gitti. Dünyanın en prestijli bölgelerinden biri olan Beverly Hills’te, yakın arkadaşlarıyla kaliteli zaman geçirerek enerji toplayan Aras, hem sosyal hem de akademik anlamda verimli bir tatil geçiriyor. Cemiyet hayatının zarif ve entelektüel isimlerinden biri olarak tanınan Aras, bu özel tatil süresince hem dinleniyor hem de gelecekteki projeleri için ilham kaynağı topluyor.

Elif İnci Aras Los Angeles’ta enerji depoluyor

Bu tatil, Aras için sadece dinlenme fırsatı değil, aynı zamanda akademik araştırmalarına da katkıda bulunacak bir dönem olacak. Yaklaşık 6 milyon eser barındıran Los Angeles Central Library’de de çalışmalar yapacak olan Aras, akademik kariyerine değerli katkılarda bulunmayı hedefliyor.

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