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Elif Gönlüm'den bir şarkı, bin çocuk hikayesi

Elif Gönlüm'den bir şarkı, bin çocuk hikayesi... İşte detaylar...

Elif Gönlüm'den bir şarkı, bin çocuk hikayesi

Elif Gönlüm, söz ve müziği kendisine ait olan yeni şarkısı Kırmızı mı Kara mı ile dinleyicilerin kalbine dokunuyor.

Elif Gönlüm'den bir şarkı, bin çocuk hikayesi
21 Mart'ta Sooly Music etiketiyle tüm dijital platformlarda yayımlanan şarkı, sadece melodisiyle değil, taşıdığı güçlü mesajla da dikkat çekiyor. Ozan Gülek'in etkileyici aranjesiyle hayat bulan eser; ney, bağlama ve gitar gibi enstrümanların ustaca harmanlanmasıyla etnik motiflerle bezeli, derin ve duygu yüklü bir yapı sunuyor. Kırmızı mı Kara mı, çocukların dış dünyadan gelen olumsuz etkilere karşı bir başkaldırısını ve aynı zamanda içten gelen bir "susma" çağrısını yansıtıyor.


Kırmızı mı Kara mı, savaş, afetler ve adaletsizlik icinde büyümek zorunda kalan ve mücedeleleri devam eden çocuklarin sesi olmayi amaçlıyor. Elif Gönlüm, sarkinin derin anlamını şu sözlerle ifade ediyor: "Bu eser, dünyanın dört bir yanında haksızlığa uğrayan çocukların çığlığıdır."

YAPAY ZEKA DESTEKLİ ETKİLEYİCİ BİR KLİP
Kırmızı mı Kara mı'nın klibi, yönetmen Kayhan Ok'un imzasını taşıyor. Gerçek çekimlerin yapay zeka teknolojisiyle buluştuğu klipte, şarkının duygusal derinliği görsel bir dille aktarılıyor. Kurgu ve montaj sürecinde titiz bir çalışma yürüten Kayhan Ok, Elif Gönlüm'ün hayal gücünü sanatla harmanlayarak izleyenleri etkileyici bir yolculuğa çıkarıyor. Hem müzikal yapısıyla hem de güçlü temasıyla öne çıkan Kırmızı mı Kara mı, dijital müzik platformlarında dinleyicilerini bekliyor.

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