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Elif Çelik Amerika’da Sessiz Sedasız Evlendi

Bir dönem adından sıkça söz ettiren eski model Elif Çelik, Amerika’da gizlice nikâh masasına oturdu. İş insanı Benoit Anthoine ile evlenen Çelik, nikâh fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaştı.

Elif Çelik Amerika’da Sessiz Sedasız Evlendi

Bir döneme damgasını vuran ve Amerika'da yaşayan eski manken Elif Çelik, iş insanı Benoit Anthoine ile sürpriz evliliği imza attı. 

Elif Çelik Amerika’da Sessiz Sedasız Evlendi

"2023'E 'EVET' DİYEREK GİRİŞ YAPTIM"

35 yaşındaki Elif Çelik, "Yılbaşında tam geri sayım yapılırken evlilik teklif aldım. 2023’e ‘evet’ diyerek giriş yaptım. Kısa sürede kendimi nikâh töreninde buldum. Biz tam sekiz yıl önce Miami de tanışmıştık. O zamanlar küçüktüm ve kariyer odaklı olduğum için kendisine şans vermemiştim. Fikirlerimiz, düşüncelerimiz zaman içerisinde değişiyor. Yıllar sonra yine buluştuk. Masada otururken içimden kendime ‘Evet, evleneceğim adam bu’ demiştim ve öyle de oldu. Eşimi iyi ki tanımışım ve evlenmişim. Onu çok seviyorum” ifadelerini kullandı.

Elif Çelik Amerika’da Sessiz Sedasız Evlendi

"İNSANIN MEMLEKETİ GİBİSİ YOK"

Amerika’da yaşam koçluğu yapan Çelik, "İnsanların sağlıklı beslenerek formda kalmaları ve yaşam enerjisini arttırmaları için danışmanlık yapıyorum. Ayrıca ikinci kitabımı yazıyorum. İstanbul’u çok özlüyorum gerçekten. İnsanın kendi memleketi gibisi yok" diye konuştu. 

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