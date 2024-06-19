Elif Buse Doğan tatilcileri mest etti

Son dönemin yenilikçi ve başarılı isimlerinden Elif Buse Doğan, bayram süresince Antalya'da farklı otellerde 6 gün boyunca sahne aldı ve tatilcilere keyifli anlar yaşattı.

Güzel sesi ve sahne kıyafetleri ile dikkat çeken başarılı sanatçı, yaz boyunca aralıksız sahnede olmaya devam edecek.

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