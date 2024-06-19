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Elif Buse Doğan tatilcileri mest etti

Elif Buse Doğan'ın büyüleyici performansları yaz boyunca devam edecek.

Elif Buse Doğan tatilcileri mest etti

Son dönemin yenilikçi ve başarılı isimlerinden Elif Buse Doğan, bayram süresince Antalya'da farklı otellerde 6 gün boyunca sahne aldı ve tatilcilere keyifli anlar yaşattı. 

Güzel sesi ve sahne kıyafetleri ile dikkat çeken başarılı sanatçı, yaz boyunca aralıksız sahnede olmaya devam edecek.

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