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Eli Türkoğlu’ndan ‘Sonsuza Kadar’

Yaptığı çalışmalarla geniş bir hayran kitlesine sahip olan Eli Türkoğlu, prodüktörlüğünü Hayrettin Güneş’in üstlendiği ‘Sonsuza Kadar’ isimli yeni şarkısını Grand Müzik etiketiyle tüm dijital platformlardan yayınladı. 

Eli Türkoğlu’ndan ‘Sonsuza Kadar’

Tuğçe Kandemir ile olan ‘Bu Benim Öyküm’, Rubato ile birlikte söyledikleri ‘Yorgun Yıllarım’ sonrasında ‘Yüzsüz Gibi ‘ ve ‘Vur Dibine’ şarkıları ile müzik severlerden tam not alan Eli Türkoğlu, sözleri Azra Neşe Canbolat müziği Teksin Akbal’a ait  ‘’Sonsuza Kadar‘’ teklisini  yönetmenliğini Alpcan Yolyapan, görüntü yönetmenliğini ise Erva İşler’in üslendiği bir kliple taçlandırdı.

Eli Türkoğlu’ndan ‘Sonsuza Kadar’

 

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