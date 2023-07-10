Eli Türkoğlu’ndan ‘Sonsuza Kadar’

Tuğçe Kandemir ile olan ‘Bu Benim Öyküm’, Rubato ile birlikte söyledikleri ‘Yorgun Yıllarım’ sonrasında ‘Yüzsüz Gibi ‘ ve ‘Vur Dibine’ şarkıları ile müzik severlerden tam not alan Eli Türkoğlu, sözleri Azra Neşe Canbolat müziği Teksin Akbal’a ait ‘’Sonsuza Kadar‘’ teklisini yönetmenliğini Alpcan Yolyapan, görüntü yönetmenliğini ise Erva İşler’in üslendiği bir kliple taçlandırdı.

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