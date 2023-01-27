Eleştirilen Şahmaran Bakın Dünyada Ne Kadar İzlendi? Yapımcısı Açıkladı...

Serenay Sarıkaya, Burak Deniz ve Mert Ramazan Demir'in başrolünü paylaştığı Şahmaran gündemden düşmüyor.



Cuma günü Netflix'te izleyiciyle buluşan proje, sosyal medyada bazı sanatçılar ve kullanıcılar tarafından eleştirilmişti.

Alacakaranlık'a benzetilen yapım, sosyal medyada eleştiri kadar beğeni de almıştı.



Şahmaran'ın yapımcısı Burak Sağyaşar, dizinin ne kadar izlendiğini açıkladı.

Burak Sağyaşar, "İlk üç günde, tüm dünyada, nasıl yani, 17 milyon saat izlenme mi?" diyerek, büyük bir başarı yakaladıklarını açıkladı.

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