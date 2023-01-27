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Eleştirilen Şahmaran Bakın Dünyada Ne Kadar İzlendi? Yapımcısı Açıkladı...

Geçtiğimiz cuma günü Netflix'te izleyiciyle buluşan ve Serenay Sarıkaya, Burak Deniz ile Mert Ramazan Demir'in başrolünü paylaştığı Şahmaran dizisinin ne kadar izlendiği ortaya çıktı. İşte detaylar...

Eleştirilen Şahmaran Bakın Dünyada Ne Kadar İzlendi? Yapımcısı Açıkladı...

Serenay Sarıkaya, Burak Deniz ve Mert Ramazan Demir'in başrolünü paylaştığı Şahmaran gündemden düşmüyor. 

Eleştirilen Şahmaran Bakın Dünyada Ne Kadar İzlendi? Yapımcısı Açıkladı...
Cuma günü Netflix'te izleyiciyle buluşan proje, sosyal medyada bazı sanatçılar ve kullanıcılar tarafından eleştirilmişti. 

Eleştirilen Şahmaran Bakın Dünyada Ne Kadar İzlendi? Yapımcısı Açıkladı...

Alacakaranlık'a benzetilen yapım, sosyal medyada eleştiri kadar beğeni de almıştı. 

Eleştirilen Şahmaran Bakın Dünyada Ne Kadar İzlendi? Yapımcısı Açıkladı...
Şahmaran'ın yapımcısı Burak Sağyaşar, dizinin ne kadar izlendiğini açıkladı. 

Eleştirilen Şahmaran Bakın Dünyada Ne Kadar İzlendi? Yapımcısı Açıkladı...

Burak Sağyaşar, "İlk üç günde, tüm dünyada, nasıl yani, 17 milyon saat izlenme mi?" diyerek, büyük bir başarı yakaladıklarını açıkladı. 

Eleştirilen Şahmaran Bakın Dünyada Ne Kadar İzlendi? Yapımcısı Açıkladı...

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