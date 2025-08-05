  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Elde edilen gelir TEMA Vakfı’na aktarılacak

Elde edilen gelir TEMA Vakfı’na aktarılacak. İşte detaylar...

Elde edilen gelir TEMA Vakfı’na aktarılacak

İstanbul Festivali kapsamında, TemaCC iş birliğiyle 5 Ağustos’ta Festival Park Yenikapı’da sahne alacak olan dünyaca ünlü sanatçı Jennifer Lopez, konser sonrasında düzenlenecek özel “Meet & Greet”etkinliğinde 20 hayranıyla bir araya gelecek.

 Elde edilen gelir TEMA Vakfı’na aktarılacak

Bu özel deneyimi yaşamak isteyenler, bu akşam www.bubilet.com.tr üzerinden satışa çıkan, her biri 118.000 TL değerindeki sınırlı sayıdaki biletlerden satın alarak, konser alanına özel bir noktadan giriş yapabilecek, konseri VIP alanda izleyebilecek ve konser sonrası Jennifer Lopez ile fotoğraf çektirme fırsatı yakalayacak.

 Elde edilen gelir TEMA Vakfı’na aktarılacak

Bilet satışından elde edilecek tüm gelir, Türkiye’nin önde gelen çevre kuruluşlarından TEMA Vakfı’na bağışlanacak.

 Elde edilen gelir TEMA Vakfı’na aktarılacak

Bu katkı sayesinde, orman yangınlarıyla zarar gören yeşil alanların yeniden ağaçlandırılması, doğal varlıkların korunması ve sürdürülebilir yaşam alanlarının oluşturulmasına yönelik çalışmalara destek sağlanacak. Etkinlik, doğaya duyarlı bir farkındalık yaratmayı da amaçlıyor.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    SEVDİM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Pınar Yıldız attan düştü denize atladı!
  Magazin

Pınar Yıldız attan düştü denize atladı!

Paris’te Saadet Işıl Aksoy rüzgarı  
  Magazin

Paris’te Saadet Işıl Aksoy rüzgarı  

Yazın yıpratıcı etkilerine karşı doğal bir dokunuş: Janne Care’den onarıcı bakım
  Hayatın İçinden

Yazın yıpratıcı etkilerine karşı doğal bir dokunuş: Janne Care’den onarıcı bakım

Geniş Aile 15 Ağustos 2025’te vizyona giriyor
  Magazin

Geniş Aile 15 Ağustos 2025’te vizyona giriyor

Seyyal Taner Kanada'da Erkin Koray'ın mezarlığını ziyaret etti
  Gündem

Seyyal Taner Kanada'da Erkin Koray'ın mezarlığını ziyaret etti

Make up guru Aybüke'den iddialı bir adım!
  Hayatın İçinden

Make up guru Aybüke'den iddialı bir adım!