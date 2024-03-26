 Elçin Sangu'dan büyük başarı

Elçin Sangu, 4 yıllık iş birliği sürecinde çalıştığı markayı adeta zirveye taşıdı! Ped markasının yüzü olan Elçin Sangu’nun reklam yüzü olduğu markası, ilk kez en güçlü rakibinin önüne geçti.

Güvenilen ünlüler listesinde her zaman sarsılmaz bir yer edinen Elçin Sangu reklam filminde 'Kız Sözü' mottosunu enerjik bir şekilde yansıtarak kampanyanın reklam dünyasında unutulmazlar arasında yer almasını sağladı. 4 yıl boyunca yoğun ilgi gören kampanya Elçin Sangu'nun benzersiz enerjisiyle adeta hafızalara kazındı ve markanın başarısını katladı.

Toplumsal konulara duyarlılığını her zaman ortaya koyan ünlü oyuncu, etkileyici projelere imza atarak kadınlara ilham verme ve destek olma amacını taşıdığını dile getirdi.

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