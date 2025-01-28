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Elçin Sangu'dan Ayşe Barım açıklaması!

Elçin Sangu'dan Ayşe Barım açıklaması! İşte detaylar...

Elçin Sangu'dan Ayşe Barım açıklaması!

Elçin Sangu, Gezi Parkı eylemlerinin planlayıcısı olduğu suçlamasıyla başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanan menajer Ayşe Barım hakkında açıklama yaptı.

Elçin Sangu'dan Ayşe Barım açıklaması!
Oyuncu, kararı eleştirdi.

Elçin Sangu'dan Ayşe Barım açıklaması!
Sangu, "Sektörel sorunları irdelemek için başlayıp, hiçbir siyasi yorumunu görmediğim, duymadığım ve sektörel olarak tanıdığım Ayşe Barım’ın, kamuoyunda açıklanmayan delillerle tutuklanması vicdanen hepimizi rahatsız etmektedir. Sektörel sorunları tartışmak ayrı bir konu, ancak henüz görmediğimiz kanıtlarla 12 yıl öncesine dönük tutuklama kararlarının alınması bana sadece yine kutuplaşıyoruz, yine bir seçime hazırlanıyoruz hissi veriyor.

 Elçin Sangu'dan Ayşe Barım açıklaması!

Gitgide bir iletişim faciasına dönüşen bu meselede, konuyu saptıran bazı arkadaşlarımızın açıklamaları, sektörle hiçbir ilgisi olmayan kişilerin ‘çok bilir’ edasıyla konuşmaları gibi unsurlar da süreci daha da kaotik hale getiriyor. Gerçeklerin açıklığa kavuşması için hukukun şeffaf bir şekilde işlemesi ve delillerin kamuoyuyla paylaşılması şarttır. Aksi takdirde, bu tarz kararlar toplumsal güvensizliği artırmaktan öteye gitmeyecektir. Bu konuda yorum ve paylaşım yapan kişileri de ciddiyete davet ediyorum" dedi.

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