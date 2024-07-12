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“El Gibi” ile ağlatacak!

Naif sesiyle herkesi büyüleyen Ceyhun Damla, Sezen Aksu’nun klasikleşen eseri ‘El Gibi’yi yeniden yorumladı.

“El Gibi” ile ağlatacak!

Duygu yüklü sesiyle yorumladığı her eserin hissini müzikseverlere en organik şekilde ulaştırmayı başaran Ceyhun Damla, yine hafızalarda iz bırakacak bir yorumla müzikseverlerin karşısına çıkıyor.

Saygılarımla, Rüya, Ağlar mıyım ağlamam, Yaralı, Kabul Et, Cumartesi gibi cover çalışmalarıyla herkesi kendisine hayran bırakan kadife sesli sanatçı bu kez Sezen Aksu’nun ‘El Gibi’ şarkısına yeniden hayat verdi.

Söz ve müziği Sezen Aksu’ya ait olan şarkının düzenlemesi Sezgin Gezgin imzası taşıyor. Duygusal şarkının yönetmen koltuğunda ise Sedat Sakarya oturuyor.

Ceyhun Damla’nın ‘El Gibi’ isimli teklisi 12 Temmuz’da tüm dijital platformlarda ve Poll Production YouTube kanalında yayında!

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