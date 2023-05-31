  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

El ele Nişantaşı turu

Geçen kasım ayında dünyaevine giren oyuncu Sevcan Yaşar ve müzisyen İrsel Çivit, Nişantaşı’nda görüntülendi.

El ele Nişantaşı turu

Oyuncu Sevcan Yaşar ve müzisyen eşi İrsel Çivit, önceki gün Nişantaşı’nda objektiflere takıldı.

El ele Nişantaşı turu

Geçen kasım ayında Fuat Paşa Yalısı’nda evlenen ikili, Nişantaşı sokaklarında el ele tur attı.

El ele Nişantaşı turu

 

 

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    SEVDİM

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Ceren Moray'ın yeni işini duyunca çok şaşıracaksınız!
  Magazin

Ceren Moray'ın yeni işini duyunca çok şaşıracaksınız!

Doğa Rutkay: Beğenmişim almışım!
  Magazin

Doğa Rutkay: Beğenmişim almışım!

Ünlü şarkıcı Hadise'nin kombini olay yarattı
  Magazin

Ünlü şarkıcı Hadise'nin kombini olay yarattı

Buğrahan Tuncer ile evlenmeye hazırlanan Eda Ece'den düğün açıklaması
  Magazin

Buğrahan Tuncer ile evlenmeye hazırlanan Eda Ece'den düğün açıklaması

Aras Bulut İynemli Kahramanmaraş’ta çocuklarla buluştu
  Magazin

Aras Bulut İynemli Kahramanmaraş’ta çocuklarla buluştu

Cem Belevi başına gelenleri film yapacak
  Magazin

Cem Belevi başına gelenleri film yapacak