El ele Nişantaşı turu

Oyuncu Sevcan Yaşar ve müzisyen eşi İrsel Çivit, önceki gün Nişantaşı’nda objektiflere takıldı.

Geçen kasım ayında Fuat Paşa Yalısı’nda evlenen ikili, Nişantaşı sokaklarında el ele tur attı.

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