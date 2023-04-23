Ekrem İmamoğlu'nun oğlu Mehmet Selim İmamoğlu ile Melis Çatak evleniyor

1.5 yıl önce Snob Magazin'in ortaya çıkardığı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun oğlu Mehmet Selim İmamoğlu'nun Melis Çatak'la aşk yaşadığı haberine bir yenisi daha eklendi. Snob Magazin'in özel haberine göre; Çiftin, evleneceği iddia edildi. Bayram günü Bebek'te bir mekanda oturan ikilinin, masada evlilik planı yaptığı söyleniyor. Bir süredir birlikte olan ikilinin, önümüzde aylarda nikah masasına oturacağı iddia edildi.



İki yıl önce Muğla'da yaşanan yangın yaşanan felaketinden sonra yangınzedelere yardımda bulunmak için bölgeye giden ikilinin aşkı orada çektirdiği hatıra fotoğrafında ortaya çıkmıştı.

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