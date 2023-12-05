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Ekran başına kilitledi

‘Ne Gemiler Yaktım’ ekran yolculuğuna başladı. İşte detaylar...

Ekran başına kilitledi

Show TV’de ekrana gelen, Ay Yapım’ın yeni dizisi ‘Ne Gemiler Yaktım’ ekran yolculuğuna başladı. Etkileyici hikayesi ve başarılı oyunculuk performanslarıyla seyirciyi ekran başına toplayan dizi, “Kadın kadının yurdudur!” mesajıyla çok beğenildi. Birinci bölümün hemen ardından yayınlanan ikinci bölüm tanıtımı ise merak dolu hikayeye dair heyecanı artırdı.

Ekran başına kilitledi

Övgü dolu yorumlar alan dizi #NeGemilerYaktım etiketi ile yaklaşık 2 saat TT listesinde kaldı.

 Ekran başına kilitledi

Altan Dönmez’in yönetmenliğini üstlendiği, hikayesi ve senaryosu Banu Kiremitçi Bozkurt’a ait olan ‘Ne Gemiler Yaktım’ın başrollerinde Deniz Baysal, Devrim Özkan, Berk Hakman ve Erkan Kolçak Köstendil yer alırken dizide bu isimlere Nazmi Kırık, Mert Denizmen, Onuryay Evrentan, Züleyha Yıldız, Melisa Duru Ünal, Onur Dikmen, Ata Çağan Timur, Süreyya Kilimci ile usta oyuncular Macit Koper ve Çiğdem Selışık Onat eşlik ediyor.

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