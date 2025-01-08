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Eğlencenin ve lezzetin yeni adresi: Ratu İstanbul

Şişli’deki Wish More Hotel’in sekizinci katında kapılarını açan Ratu İstanbul, hem eğlence tutkunlarını hem de gastronomi meraklılarını bambaşka bir deneyime davet ediyor.

Eğlencenin ve lezzetin yeni adresi: Ratu İstanbul

İşletmeciliğini İlgi Gövsa’nın üstlendiği mekan, büyüleyici şovları ve geniş eğlence programıyla eğlenceyi sınırsız bir boyuta taşıyor.

Eğlencenin ve lezzetin yeni adresi: Ratu İstanbul

Deneyimini ve vizyonunu mekanın tüm detaylarında hissettiren Gövsa, misafirlerine muhteşem anlar yaşatıyor.

Eğlencenin ve lezzetin yeni adresi: Ratu İstanbul

Kendine özgü sesi ve şovlarıyla beğeni toplayan Jeyan Büyükburç sahnede enerjisiyle konukları coştururken, gece DJ Mert Can’ın performansıyla unutulmaz bir finale ulaşıyor.  

Eğlencenin ve lezzetin yeni adresi: Ratu İstanbul

Şef Muhittin Kabasakal ve ekibinin özenle hazırladığı menü ise adeta bir lezzet şöleni. Başlangıçlardan ara sıcaklara, ana yemeklerden tatlılara uzanan menüde; balkabaklı atom, acılı yoğurt topu, humus, Hatay usulü kısır ve çıtır mantı gibi tatlar ön plana çıkıyor. Ana yemeklerde piliç Florentine ve dana rosto seçenekleri beğeni toplarken, finalde süt reçelli dolgulu orman meyvesi sos ile sunulan Ratu tatlısı, unutulmaz bir lezzet deneyimi sunuyor.

Eğlencenin ve lezzetin yeni adresi: Ratu İstanbul

Ratu İstanbul, ritmi yükselten performansları, zengin menüsü ve büyüleyici atmosferiyle İstanbul’un en prestijli mekanları arasında yerini almaya aday. Şehrin kalbinde, eğlence ve lezzetin bir araya geldiği bu eşsiz adres, unutulmaz bir gece için sizleri bekliyor.

 

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