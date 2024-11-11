  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Eğlenceli kadınlardan 2 As sürprizi 

Müzik ve şov dünyasının iki ünlü ismi, eğlenceli bir proje için bir araya geldi. Aslızen ve Asena ‘2 As’ adını verdikleri sahne şovları için çalışmalara başladı. 

Eğlenceli kadınlardan 2 As sürprizi 

Gelecek ay Etiler’deki Nuit Blance’da ilk sahne performanslarını gerçekleştirecek olan ikili, hafta sonu projenin fotoğraf ve video çekimlerini tamamladı. 

Eğlenceli kadınlardan 2 As sürprizi 

‘2 As’ta konukların sahnesi güçlü iki kadını ilk kez bir arada izleyeceklerini anlatan Asena ve Aslızen şunları söyledi: 

Eğlenceli kadınlardan 2 As sürprizi 

¨Bu projede müzik var, dans var, tebessüm var, eğlence var ama en önemlisi yılların tecrübesi ve birikimi var. ‘Kadın kadının yurdudur’ dedik ve şov turnemizin ilk ayağına İstanbul’dan başlamak istedik. Sonrasında yurt dışındaki sevenlerimiz ile buluşacağız.¨ 

Eğlenceli kadınlardan 2 As sürprizi 

 

 

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    SEVDİM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

İpek Tuzcuoğlu rekora gidiyor
  Magazin

İpek Tuzcuoğlu rekora gidiyor

Saksı Çiçekleri: Evlerinize Doğayı Taşıyan Renkli Dokunuşlar
  Hayatın İçinden

Saksı Çiçekleri: Evlerinize Doğayı Taşıyan Renkli Dokunuşlar

Acun Ilıcalı çocukların dileklerini gerçekleştirdi
  Magazin

Acun Ilıcalı çocukların dileklerini gerçekleştirdi

Elit Andaç Çam'a Rusya'da büyük sevgi
  Magazin

Elit Andaç Çam'a Rusya'da büyük sevgi

Gülin İyigün: "Yatırımımı kendime yapıyorum."
  Magazin

Gülin İyigün: "Yatırımımı kendime yapıyorum."

Artois'in 3'üncü yılı cemiyet hayatının ünlülerini buluşturdu
  Cemiyet

Artois'in 3'üncü yılı cemiyet hayatının ünlülerini buluşturdu