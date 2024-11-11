Eğlenceli kadınlardan 2 As sürprizi 

Gelecek ay Etiler’deki Nuit Blance’da ilk sahne performanslarını gerçekleştirecek olan ikili, hafta sonu projenin fotoğraf ve video çekimlerini tamamladı.

‘2 As’ta konukların sahnesi güçlü iki kadını ilk kez bir arada izleyeceklerini anlatan Asena ve Aslızen şunları söyledi:

¨Bu projede müzik var, dans var, tebessüm var, eğlence var ama en önemlisi yılların tecrübesi ve birikimi var. ‘Kadın kadının yurdudur’ dedik ve şov turnemizin ilk ayağına İstanbul’dan başlamak istedik. Sonrasında yurt dışındaki sevenlerimiz ile buluşacağız.¨

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