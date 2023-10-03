Eğlenceli hafta sonu etkinliği

Akasya AVM’de yer alan Kidzania İstanbul’da çocuklarla bir araya gelen ikili, gösteriler ve dans şovları eşliğinde gerçekleşen etkinlikte harika bir hafta sonu geçirdi. Saatlerce oyun alanında vakit geçirerek çocukların eğlenceli anlarına şahit olan ikili, ardından AVM’de yer alan bir restoranda baş başa yemek yiyerek sohbet etti.

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