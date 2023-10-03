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Eğlenceli hafta sonu etkinliği

Cemiyet hayatının sevilen isimlerinden İpek Köse ile yakın arkadaşı iş insanı Vildan Küçükmustafa, hafta sonu çok keyifli bir etkinliğe katıldılar.

Eğlenceli hafta sonu etkinliği

Akasya AVM’de yer alan  Kidzania İstanbul’da çocuklarla bir araya gelen ikili, gösteriler ve dans şovları eşliğinde gerçekleşen etkinlikte harika bir hafta sonu geçirdi. Saatlerce oyun alanında vakit geçirerek çocukların eğlenceli anlarına şahit olan ikili, ardından AVM’de yer alan bir restoranda baş başa yemek yiyerek sohbet etti.

Eğlenceli hafta sonu etkinliği

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