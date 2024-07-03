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Eğlenceli gece

Pop rock müziğin başarılı isimlerinden İlhan Güryalçın, geçtiğimiz akşam Jass Live’da sahne aldı.

Eğlenceli gece

İstanbulluların mekanı tıklım tıklım doldurduğu gecede sahnesini “Şemsiye” isimli sevilen şarkısıyla açan Güryalçın, kendi şarkılarından 90’ların sevilen şarkılarına, “Batsın Bu Dünya”, “Sen Affetsen Ben Affetmem” den, “Arap Saçı”na, “Kara Sevda” ya uzanan geniş repertuvarıyla izleyenlere eğlence dolu saatler yaşattı. 

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