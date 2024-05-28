Eğlenceli festival

Palladium Ataşehir AVM tarafından geleneksel hale gelen "Yaza Merhaba" festivalinin ikincisi, bu yıl 25-26 Mayıs tarihlerinde düzenlendi.



Nihat Sırdar'ın eğlenceli 90'lar kafası, DJ performansıyla muhteşem bir zaman yolculuğu yaşadı.



Etkinlikler ve konserlerle “Yaza Merhaba” diyen ziyaretçiler, sevilen şarkılara hep bir ağızdan eşlik ederek, eğlenceli ve unutulmaz anlar yaşadı.

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