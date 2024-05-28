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Eğlenceli festival

Palladium Ataşehir AVM tarafından geleneksel hale gelen "Yaza Merhaba" festivalinin ikincisi, bu yıl 25-26 Mayıs tarihlerinde düzenlendi

Eğlenceli festival

Palladium Ataşehir AVM tarafından geleneksel hale gelen "Yaza Merhaba" festivalinin ikincisi, bu yıl 25-26 Mayıs tarihlerinde düzenlendi.

Eğlenceli festival
Nihat Sırdar'ın eğlenceli 90'lar kafası, DJ performansıyla muhteşem bir zaman yolculuğu yaşadı.

Eğlenceli festival
Etkinlikler ve konserlerle “Yaza Merhaba” diyen ziyaretçiler, sevilen şarkılara hep bir ağızdan eşlik ederek, eğlenceli ve unutulmaz anlar yaşadı.

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