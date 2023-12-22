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Eğitime destek için yılbaşı kermesi düzenlediler

Eğitime destek için yılbaşı kermesi düzenlediler. İşte detaylar...

Eğitime destek için yılbaşı kermesi düzenlediler

Türk Eğitim Derneği, ‘10. Bin genç meşale daha aydınlık Türkiye’ kampanyası için yılbaşı kermesi düzenledi.

Eğitime destek için yılbaşı kermesi düzenlediler

(ARZU KUNT)

Üsküdar Kampusu’nde gerçekleştirilen kermese, iş ve cemiyet dünyasından çok sayıda ünlü isim katıldı.Eğitime destek için yılbaşı kermesi düzenlediler

(BAHADIR;BERNA,MEHMET BURAK ÇETİNSAYA)


Topluma katkı sağlayan sosyal sorumluluk projeleriyle de dikkat çeken TED Üsküdar Koleji, “10.000 Genç Meşale, Daha Aydınlık Türkiye” kampanyasına destek olmak amacıyla yılbaşı kermesi düzenledi.

Eğitime destek için yılbaşı kermesi düzenlediler

(HANDE SEZER PEKCAN)

Yılbaşı kermesine öğrenciler, velilerin yanı sıra iş ve cemiyet dünyasından ünlü isimler büyük ilgi gösterdi.

 Eğitime destek için yılbaşı kermesi düzenlediler

(İPEK KÖSE)

Ahmet Çetinsaya ile çocukları Bahadır ve Başak Çetinsaya’nın ev sahipliği yaptığı yılbaşı alışveriş şenliğinde, stantlar gün boyu alışveriş yapanlarla doldu taştı.

 Eğitime destek için yılbaşı kermesi düzenlediler

(NEVZAT KULABEROĞLU,AHMET ÇETİNSAYA)

Sosyal sorumluluk bilinciyle kermese katılan Hande Sezer Pekcan, İpek Köse, Arzu Kunt gibi ünlü isimler alışveriş yaparak Türk Eğitim Derneği’ne katkı sağladılar.

Eğitime destek için yılbaşı kermesi düzenlediler

(BAŞAK ÇETİNSAYA, EMEL AYAYDIN)

Cemiyet hayatının seçkin simalarından Emel Ayaydın, Hande Sezer Pekcan, İpek Köse ve Arzu Kunt kermesteki yerini alırken alışveriş yaparak destek oldular.

 

Türk Eğitim Derneği TED Üsküdar Müdürü Nevzat Kulaberoğlu kermeste hazır bulunurken katılan herkesle yakından ilgilenerek etkinliğe ev sahipliği vardı.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
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