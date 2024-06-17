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Ege'den 11 konserlik kısa yaz turnesi

Popüler müzik sahnesinin güçlü erkek yorumcu ve müzisyenlerinden Ege, yaza yeni bir tekli yayını ile giriş yaptı. Yayınlandığı 1999 yılında uzunca bir süre 1 numarada kalan Hurma Gözlüm şarkısını T-Ekspress Prodüksiyon etiketiyle yeniden yeni dünyanın müzik anlayışı ile Ege müzikseverlerin beğenisine sundu.

Ege'den 11 konserlik kısa yaz turnesi

Hurma Gözlüm, Ege'nin 2025 yılında çıkarmayı planladığı  Best of 30. yıl albümününün üçüncü teklisi olarak tüm dijital platformlarda video klibiyle birlikte yayına giren şarkının kısa sürede listelerde başarı yakalaması üzerine bayramla birlikte 11 konserlik bir anlaşma yaparak maratona başladı. Antalya, Bodrum, Gümüşlük, İstanbul, Köyceğiz gibi illerde ve şehirlerde binlerce seveni ile buluşma heyecanı yalayan Ege, kısa yaz turnesini 29 Haziran'da Köyceğiz'de sonlandırıyor.

Ege'den 11 konserlik kısa yaz turnesi

İlk dinleyişe kulağa çarpan, ritmik ve etkileyici şarkının söz ve bestesi Ege'ye düzenlemesi Erol Temizel'e ait. Şarkının Kapadokya'da Yavuz Selim Kılınç tarafından çekilen video klibinde Ege'ye model Füsun Eral eşlik etti. 

Ege'den 11 konserlik kısa yaz turnesi

Sessiz sedasız şarkıyı paylaşan Ege, müzikten ve hayattan kopmadan biriktirdiklerini önümüzdeki dönemlerde yayınlamaya devam edecek.

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