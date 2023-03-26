Efsanevi Dizi ‘Succession’ Sezon Finaliyle Türkiye’de Sadece TOD Ekranında

Televizyon tarihinin en çok ses getiren, entrikalarla dolu ve bol ödüllü yapımlarından biri olan ‘Succession’ dizisi 4. sezonla Roy ailesinin güç savaşını finale taşıyor. Medya devi Waystar RoyCo’nun sahipleri Roy ailesinin çekişmeleri ve hırslarıyla, soluksuz izlenen dizinin 4. ve son sezonu Amerika yayınından 24 saat sonra 27 Mart Pazartesi gününden itibaren Türkiye’de ilk kez ve sadece TOD ve Digiturk ekranlarına geliyor.





HEYECANLA BEKLENEN FİNAL



Senarist ve yapımcı Jesse Armstrong’un yaratıcısı olduğu Altın Küre ve Emmy ödüllü ‘Succession’ dizisinde; Brian Cox (Logan Roy), Jeremy Strong (Kendall Roy), Sarah Snook (Shriv Roy), Kieran Culkin (Roman Roy), Nicholas Braun (Greg Hirsch), Alan Ruck (Connor Roy) ve Matthew Macfadyen (Tom Wambsgans) gibi ünlü isimler yer alıyor. ‘Succession’ dizisi bugüne kadar üç sezonuyla 48 Emmy adaylığı bulunan ve aralarında 2 kere kazanılan “En İyi Drama Dizisi” ödülünün de olduğu toplam 13 Emmy ödülünün sahibi olurken, aynı zamanda BAFTA Televizyon Ödülleri’nde ‘Uluslararası En İyi Televizyon Dizisi’ seçildi.



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